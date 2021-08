Como fortalecer a imunidade de crianças enquanto esperam pela vacina anti-Covid

Kristen Rogers, da CNN

Todos os anos, quando as crianças retornam à escola, os pais se preparam para que o sistema imunológico dos filhos enfrente algumas semanas de resfriados e outras doenças.

Adicione a essa lista este ano uma pandemia mortal, com alguns sintomas que podem imitar outras doenças. Como as crianças vão para a escola agora, os casos de Covid-19 estão aumentando e crianças com menos de 12 anos não podem ser vacinadas contra o vírus.

Ter um sistema imunológico funcionando bem, influenciado por hábitos de vida, como comer alimentos nutritivos, fazer exercícios e dormir, pode ajudar a reduzir o risco de Covid-19, de acordo com a orientação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Ao mesmo tempo, nenhum alimento isolado impedirá totalmente alguém de contrair o coronavírus ou curar a doença, afirmou a Organização Mundial de Saúde.

“Sabemos que as pessoas imunocomprometidas têm maior probabilidade de contrair Covid e ficar gravemente doentes”, disse a analista médica da CNN, Leana Wen, médica emergencial e professora visitante de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute, na George Washington University.

“Não sabemos até que ponto melhorar a sua imunidade afastaria a Covid de alguma forma. Isso pode fazer sentido, mas não temos os dados para dizer que seja esse o caso. No entanto, de uma perspectiva de bom senso, devemos fazer tudo o que pudermos para melhorar a saúde de qualquer maneira. ”

Como o sistema imunológico envolve várias funções que ocorrem em todo o corpo, fortalecê-lo requer alguns pontos básicos, disse Julie Stefanski, nutricionista registrada e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética. Aqui estão sete maneiras de fortalecer o sistema imunológico de seu filho com higiene, alimentação, descanso e muito mais.

1. Incentive a higiene pessoal

Proteger seu filho de doenças começa tentando o seu melhor para evitar que ele seja exposto a agentes infecciosos, disse Maya Adam, professora assistente clínica de pediatria da Universidade de Stanford, na Califórnia.

“Isso envolve manter as práticas de higiene”, disse Adam. “Lavar as mãos é muito importante. A primeira coisa que podemos ensinar a nossos filhos é lavar as mãos com frequência, tanto quanto o ambiente permitir. E tanto quanto for recomendado em sua localização, siga as orientações sobre uso de máscara e distanciamento social. Experimente e seja sensato sobre não ficar em grandes grupos, especialmente se houver potenciais fontes de infecção. ”

Incentive a lavagem das mãos quando seus filhos chegarem da escola ou quando estiverem prestes a comer, disse Julia Zumpano, uma nutricionista registrada e licenciada na Clínica Cleveland em Ohio. A menos que tomem banho antes de dormir, peça-lhes que lavem as mãos e o rosto antes de dormir também, acrescentou ela.

2. Siga os cronogramas de vacinação

Crianças com menos de 12 anos não podem ser vacinadas contra o coronavírus, mas seguir os cronogramas para outras imunizações é fundamental para a saúde de todas as crianças a longo prazo, disse Adam. Pergunte ao pediatra do seu filho quais vacinas são necessárias para ele nesta fase da vida, recomendou Zumpano.

“(Estou) encorajando os pais a confiar no fato de que a razão de não termos casos de pólio, por exemplo, é porque uma vacina foi introduzida para isso”, disse Adam. Se e quando seus filhos forem elegíveis, vaciná-los contra o coronavírus é a chave para mantê-los saudáveis e acabar com a pandemia.

“Assim que a vacina (Covid-19) estiver disponível e aprovada para menores de 12 anos, meu filho de 11 anos será um dos primeiros, espero, a recebê-la, porque acho que as vacinas fazem parte da nossa saúde geral”, acrescentou Adam. “É como escovar os dentes e passar fio dental à noite. É como dormir o suficiente e ter uma nutrição balanceada.”

3. Alimente-os com uma nutrição balanceada

Quando se trata de usar alimentos para apoiar a função imunológica, um método recomendado por todos esses especialistas é a nutrição balanceada.

“Muitos pais estremecem quando ouvem, porque há muita confusão sobre ‘O que isso realmente significa? O que eu preciso fazer?’”, Disse Adam, que também é autor de “Food Love Family: A Practical Guide to Child Nutrition.”

“Se você fizer algo por seus filhos em termos de nutrição”, acrescentou ela, aumente a variedade de frutas e vegetais tanto quanto seu orçamento permitir.

As vitaminas B, C, A e zinco são alguns outros micronutrientes que ajudam as células do sistema imunológico a combater infecções, disse o Dr. Mark Corkins, presidente do comitê de nutrição da Academia Americana de Pediatria. Alimentos ricos em zinco incluem ostras, carne vermelha, aves, nozes e frutos-do-mar

Alimentos como salmão, carnes orgânicas, vegetais de folhas verdes e laticínios fornecem vitamina A. Todos os grupos de alimentos contêm níveis variados de vitaminas B. E frutas cítricas, brócolis, morangos e tomates são ricos em vitamina C.

4. Promova a saúde intestinal

O microbioma em nosso trato gastrointestinal ajuda a regular o funcionamento do nosso sistema imunológico, disse Corkins, que também é Cátedra St. Jude de Excelência em gastroenterologia pediátrica e professor do Centro de Ciências da Saúde da University of Tennessee. Alimentos com probióticos que sustentam o microbioma incluem iogurte, kefir, kimchi, chucrute e pão de massa fermentada, disse Adam.

Stefanski recomendou comer alimentos em suas formas completas tão frequentemente quanto possível, uma vez que “as bactérias intestinais são nutridas por certas fibras da alimentação”.

5. Priorize o sono

É durante o sono que os corpos se regeneram, portanto, ajudar seus filhos a manter uma rotina de sono saudável também é essencial para a função imunológica, disse Zumpano.

As crianças pequenas podem relaxar lendo ou sendo levadas para uma caminhada lenta ao ar livre antes de dormir, sugeriu Adam. As crianças mais velhas podem relaxar ouvindo áudios ou histórias de aplicativos de meditação.

“Comece essa rotina uma hora antes do horário que eles deveriam estar dormindo, porque isso os ajuda a fazer uma transição melhor para o sono”, acrescentou ela.

Além disso, um quarto escuro e frio é mais propício para um sono adequado, disse Stefanski. A Academia Americana de Pediatria detalha sobre a quantidade de sono que as crianças precisam, dependendo da idade.

6. Ajude-os a reduzir o estresse

Uma vez que o estresse crônico é um depressor do sistema imunológico, ficar de olho na saúde mental do seu filho promovendo um tempo de qualidade, diálogos durante as atividades e profissionais de saúde mental à disposição também é importante para apoiar a imunidade, disse Adam.

“Sei que parece impossível”, disse Adam. “Mas se você vai comer, experimente programar para que possa comer com seus filhos e conversar com eles. Muitas pesquisas foram feitas sobre as horas das refeições e como isso é benéfico para a saúde mental das crianças, porque lhes dá um fórum regular onde podem falar coisas … É muito menos eficaz ir até uma criança e dizer: ‘Alguma coisa está te incomodando?’ ”

7. Deixe-as brincar ao ar livre

Uma vez que o exercício libera substâncias químicas que aumentam o humor, a seguinte redução no estresse pode apoiar a força imunológica, disse Zumpano.

“As crianças deveriam principalmente brincar, mas tê-los ao ar livre tanto quanto possível, correndo, jogando, fazendo o que quer que eles gostem de fazer não deve parecer um castigo, mas algo com que eles podem se envolver de maneira segura”, disse Adam.