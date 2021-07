Comitê mantém as três regionais do Acre na bandeira amarela

Em nova avaliação, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 do Estado do Acre decidiu, nesta sexta-feira, 23, manter as três regionais de saúde do Estado do Acre em Nível de Atenção (Bandeira Amarela).

A decisão, assinada pela secretária de saúde, Paula Mariano, se baseia no relatório e análises técnicas do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid (GAPASC) acerca do cenário Epidemiológico e Assistencial, que levou em conta o baixo número de óbitos e de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com a nova avaliação, permanecem todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior. Na bandeira amarela é permitido competições de futebol profissional, amistosos e treinamentos no âmbito das entidades vinculadas à Federação de Futebol do Acre; além de escolinhas de futebol para o público infantil e atividades do atletismo. Teatros, cinemas e apresentações culturais também poderão retomar, mas com os devidos cuidados.

Além disso, está liberado eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets podem retomar com capacidade limitada a 50% dos espaços.