Comissão da ONU visita Miraflores para falar com Añez

Bússola digital

Uma Comissão das Nações Unidas esteve presente na manhã deste domingo na prisão de Miraflores, para verificar o estado de saúde da ex-presidente Jeanine Añez e falar com ela em sigilo.

“A Alta Comissária para os Direitos Humanos e as Mulheres da ONU que estão fazendo a visita juntas devem conversar confidencialmente com a Sra. Jeanine Añez e estabelecer um diálogo com o Regime Penitenciário”, explicou Yulia Babuzhina, Subdiretora de Direitos Humanos da ONU na Bolívia.

No entanto, esclareceu que o trabalho da missão das Nações Unidas para os Direitos Humanos da ONU tem sido realizado várias vezes, desde 20 de março “e tivemos várias visitas ao centro de Miraflores para contribuir para a melhoria das condições de privação de liberdade tanto da senhora Añez como de outros reclusos “.

A visita da missão acontece um dia depois de a ex-presidente temporária ter tentado se suicidar, segundo as versões de seu advogado, situação que foi minimizada pelo Ministro de Governo, Eduardo Del Castillo, que afirmou que Jeanine Añez “se autoflagelou “mas que são alguns pequenos arranhões e que sua saúde está totalmente estável.

A deterioração do estado de saúde da ex-presidente e seu estado de depressão têm atraído a atenção não só das organizações da sociedade civil que defendem os direitos humanos na Bolívia, mas também de organismos internacionais como a União Européia e a Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia. manifestar-se a favor da ex-presidente, detida há quase seis meses, para se defender em liberdade.