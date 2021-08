Políticos e ativistas pedem que ex-presidente Jeanine Añez se defenda em liberdade

Página Sete / La Paz

A delegação da União Europeia (UE) na Bolívia e a Embaixada dos Estados Unidos (EUA) expressaram sua preocupação pela ex-presidente Jeanine Añez, que tentou se matar ontem. A Igreja pede que o processo contra o ex-presidente seja dirigido respeitando os direitos humanos. Enquanto isso, políticos e ativistas pedem que a ex-presidente se defenda em liberdade.

Ricardo Centellas, presidente da Conferência Episcopal Boliviana, disse que espera que Añez possa se acalmar. Por outro lado, ele pediu àqueles que processam o ex-chefe de Estado “que façam tudo isso respeitando os direitos humanos”.

A Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia encorajou o Governo para que Añez recebesse atenção adequada. “Estamos preocupados com os relatos sobre o bem-estar psicológico de Jeanine Añez. Encorajamos o Governo da Bolívia a assegurar que receba a atenção adequada ”, é a mensagem que esta missão diplomática compartilha.

A delegação da UE na Bolívia declarou: “A UE na Bolívia ouve com preocupação as notícias sobre a ex-presidente Jeanine Añez. Esperamos que as autoridades responsáveis ​​façam tudo para garantir o seu direito à saúde integral, física e mental ”.

Carlos Mesa, líder da Comunidade Cidadã, pediu o fim da “prisão política” contra Añez, e que a ex-presidente se defenda em liberdade.

“As explicações do governo sobre a situação da ex-presidente Jeanine Añez não são sérias nem confiáveis. A Assembleia Permanente dos Direitos do Homem e Oacnudh, como entidades independentes, devem verificar a sua situação. Peço o fim de sua prisão política. Deixe-o se defender em liberdade ”, ele tuitou.

Fernando Camacho, governador de Santa Cruz e líder de Creemos, exigiu respeito aos direitos humanos e o fim da perseguição. “O governo de Luis Arce e sua política de vingança está ultrapassando todos os limites. Repetidamente, eles apalparam a saúde de Jeanine Añez, em um comportamento desumano que é crueldade. Exigimos que as perseguições parem e que os direitos humanos dos presos políticos sejam respeitados! ”, Disse.

Ontem, em La Paz, um grupo de ativistas pediu a libertação de Añez nas proximidades do presídio de Miraflores. “Liberdade para Jeanine!” Eles gritaram.

Ontem à noite, em Santa Cruz, um grupo de mulheres postou-se na porta da catedral de Santa Cruz, com cartazes com mensagens como “Liberdade para Jeanine Añez”, “Jeanine você não está só” ou “Livre agora”.

O ex-ministro Óscar Ortiz alertou que a vida de Añez está em risco e argumentou que ele deve se defender de sua casa. “A vida da ex-presidente Jeanine Añez está em risco devido a uma prisão que viola direitos humanos fundamentais. Ele deve ser capaz de se defender das provações que enfrenta em sua casa para preservar sua vida e respeitar seus direitos ”, disse ele.

Iván Arias, prefeito de La Paz, pediu que Añez pudesse se defender em liberdade e se perguntou: “Até onde vão as consequências do ódio e da vingança?”

A ex-chanceler Karen Longaric garantiu que Añez está sendo detida por algo que nunca aconteceu e que ela está se defendendo de uma justiça obediente ao poder.

“Jeanine Añez está presa por algo que nunca aconteceu e se defendendo de uma justiça obsequiosa ao poder político. Neste momento infeliz, meus pensamentos e orações estão com a ex-presidente constitucional e seus filhos. Os bolivianos não podem ficar calados diante de tanta vergonha ”, disse.

Por sua vez, o ex-ministro Yerko Núñez reapareceu nas redes e disse “basta” para minar os direitos de Añez. Ele acrescentou que a justiça leva tempo, mas chega.

O Ministério de Governo emitiu nota na qual afirma que Añez recebe no presídio de Miraflores “toda atenção médica e facilidades constantes para garantir seus direitos constitucionais ao devido processo legal e ao livre acesso a todos os mecanismos de defesa legal, como o conhecimento da população e do meios de comunicação “.

No comunicado, aquele ministério indica que “as condições de internamento da senhora Jeanine Añez não representam nenhum perigo para a sua saúde” e anuncia que será realizado um “teste psiquiátrico”. “A senhora Añez, como todas as pessoas privadas de liberdade e acusadas de crimes, recebe o tratamento estabelecido pela regulamentação em vigor”.

_______________________________________

“Jeanine Anez está presa por algo que nunca aconteceu e se defendendo de uma justiça obediente ao poder político”.

Karen Longaric , ex- chanceler

“A vida da ex-presidente Jeanine Anez está em risco devido a uma prisão que viola direitos humanos fundamentais”.

Óscar Ortiz , ex-ministro