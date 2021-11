Com UTI vazia, Into-AC registra baixa nas internações

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, há uma semana vem registrando baixa nas internações, tanto de enfermaria quanto nas unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19. A unidade foi o maior hospital referência para a doença durante os períodos mais críticos da pandemia.

Pelo segundo dia consecutivo, nesta segunda-feira, 1° de novembro, o Into-AC não registrou internações em enfermaria ou UTI. Para a responsável pelo levantamento das ocupações dos leitos no estado, Nadine Lopes, esse é um momento de vitória.

“Após passarmos por momentos difíceis relacionados a leitos de internações de Covid -19, filas de espera, abertura de novos leitos e remanejamento de pacientes para outros municípios e estados, nós, profissionais da saúde, nos sentimos vitoriosos em podermos ver hoje os leitos vazios”, comemora Nadine Lopes.

Nadine atribui a baixa no volume de internações ao empenho do governo do Acre em imunizar a população: “Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos, essa é a primeira vez que nós mantemos alguns dias sem pacientes internados na capital. Lembrando que essa luta ainda não acabou, reforçamos a importância da vacinação e a continuação das medidas preventivas”.

Para que as unidades continuem a registrar poucos casos da doença, a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, faz um apelo à população: “Precisamos que a população se vacine contra a Covid-19. O governador Gladson Cameli não mede esforços para garantir que as pessoas tenham o melhor atendimento, mas precisamos lutar juntos, com o mesmo objetivo que é vencer a Covid-19”.

Em uma semana, no mês de outubro

Segunda-feira, 25:

Into-AC:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti – 01 paciente

Terça-feira, 26:

Into-AC:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti – 01 paciente

Quarta-feira, 27:

Enfermaria – 01 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti – 01 paciente

Quinta-feira, 28:

Enfermaria – 01 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 01 pacientes

Uti – 01 paciente

Sexta-feira, 29:

Enfermaria – 01 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti – 01 paciente

Sábado, 30:

Enfermaria – 00 pacientes

Uti 01 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 02 pacientes

Uti – 01 paciente

Domingo, 31:

Enfermaria – 00 pacientes

Uti 00 – paciente

Juruá:

Enfermaria – 04 pacientes

Uti – 01 paciente