Com ponte do Madeira, Acre espera fortalecer rota para exportar produtos brasileiros pelo Pacífico

Com a inauguração da Ponte do Abunã, no Rio Madeira, nesta sexta-feira (7), o Acre fica integrado com os demais estados brasileiros e passa a ter mais possibilidades de exportação dos alimentos e produtos acreanos. A integração reduz o tempo de transporte, custos e fortalece a exportação do estado acreano para os países andinos e a Ásia pela Estrada do Pacífico, que liga o Brasil ao sul do Peru.