O presidente da comissão do cadastro de reserva, Francisco Coelho, disse que o concurso deve vencer em fevereiro de 2021. O que preocupa os cerca de 450 aprovados no CR.

A reportagem entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, para saber se o governo vai se posicionar sobre o pedido, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.

A convocação dos aprovados de forma imediata foi uma das promessas de governo durante a campanha eleitoral do governador. Em abril deste ano, 200 militares aprovados no concurso.

A validade do concurso da PM era de seis meses, a contar da divulgação do resultado final do certame que ocorreu em junho de 2018. Porém, o prazo foi prorrogado por mais dois anos no mesmo mês, menos de dez dias depois.