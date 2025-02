Com entregas da mais alta condecoração do Estado, governador participa de cerimônia de posse da nova mesa diretora da Aleac: ‘Será um ano para executar’

Demonstrando respeito e a importância das alianças entre os poderes em prol da população, o governador Gladson Cameli acompanhou, neste sábado, 1º, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Casa para o biênio 2025/2026. A nova composição da mesa diretora tem como presidente o deputado Nicolau Junior, que assume essa posição pela segunda vez. A solenidade também foi marcada pela entrega da mais alta honraria do Estado para parlamentares.

Nicolau Junior é acreano, natural de Cruzeiro do Sul, formado em direito e empresário. Ele tem 40 anos, é casado com a médica Isla Greice Messias e pai de duas meninas: Liz e Elisa. Atualmente, cumpre o seu terceiro mandato de deputado estadual e estava como primeiro secretário da Aleac nos últimos dois anos.

Conhecido por ter um perfil pacificador, ele tem boa relação com deputados e defende que a política deve ser usada como um instrumento para melhorar a vida das pessoas.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli aproveitou para se dirigir aos 24 deputados, peças fundamentais para que sua gestão tenha avançado em importantes áreas nos últimos seis anos em que esteve à frente do Executivo por dois mandatos.

“A tarefa de dar uma resposta satisfatória para os anseios e necessidades do povo acreano seria impossível sem a base parlamentar que apoia o nosso governo nesta Casa. Mesmo a oposição, que tem cumprido o seu papel qualificando o debate democrático e sinalizando os naturais possíveis enganos que qualquer gestão comete”, agradeceu.

Mais uma vez, o governador destacou que define 2025 como o ano da execução do que está planejado e, desta forma, conta ainda mais com a união de todos para que o Acre possa se desenvolver.

“Será um ano para executar, concluir as inúmeras obras em andamento e fomentar novas ações sociais que melhorem a qualidade de vida dos acreanos e acreanas. Assim espero que a união entre o Executivo e o Legislativo continue se fortalecendo cada vez mais, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar e com a consciência que o nosso principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.”

Para o início desta nova fase na Aleac, o governador desejou que os trabalhos sejam conduzidos com bom senso e harmonia para que os frutos sejam colhidos pela população. Também agradeceu o trabalho desenvolvido pelos parlamentares que agora passam o bastão para a nova mesa diretora.

Ao finalizar seu discurso, Cameli anunciou a entrega da mais alta condecoração do Estado do Acre, a Ordem da Estrela do Acre, no grau Grã-Cruz ao deputado Nicolau Junior e no grau Grande Oficial aos deputados Luiz Gonzaga e Pedro Longo. A honraria é concedida para personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população.

“É o reconhecimento do governo do Estado do Acre. Que este seja um ano de muitas realizações, de união e muito trabalho pela população do nosso estado”, completou.

Avaliação e projetos futuros

Luiz Gonzaga avaliou que seu mandato à frente da Casa termina com avanços importantes com relação à inovação e tecnologia. Além de destaque nacional.

“O que fizemos na nossa gestão foi implementar e dar prosseguimento àquilo que já está sendo feito pela gestão anterior, que teve o deputado Nicolau Junior como presidente. Conseguimos fazer um bom trabalho. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa do Acre foi convidada a ir à ONU. Concorremos com o projeto Jovem Parlamentar, que teve a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e também com a Secretaria de Educação e nós ganhamos e fomos convidados para apresentar esse projeto na ONU, então é uma honra muito grande que o povo tenha essa oportunidade”, avaliou.

Ele relembra também a criação do Guia Eleitoral construído pela Ouvidoria da Aleac.

“Aperfeiçoamos nosso portal com o trabalho de nossos servidores. Foram dois anos de muito trabalho, em parceria com os nossos parlamentares e servidores para que pudéssemos chegar a este momento tão alegre. Queremos que o nosso estado continue crescendo, porque as pessoas precisam de oportunidade”, completa.

Ao assumir a presidência, Nicolau Junior, destacou que pretende manter a independência do Poder, apostando no diálogo e respeito.

“Vou conduzir a Assembleia Legislativa do Acre de forma democrática, cada deputado tem a sua independência e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Vamos estar ao lado do governo, fiscalizando as obras e acompanhando tudo de perto. O objetivo final é terminar essas obras, porque vão gerar muito emprego e renda para o nosso Estado. Então, é isso que queremos”, destacou.

Também presente na solenidade, a vice-governadora e também secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, frisou que os laços entre os poderes constituídos são que fazem os projetos e ações chegarem na ponta.

“Isso é valorizar a democracia através das atividades da Assembleia Legislativa do Acre, que defende os direitos das pessoas e a busca de melhorias para elas. Esperamos o compromisso, que é o que tem sido demonstrado até agora. Cabe à Aleac ouvir da população e trazer as demandas do Palácio Rio Branco, para o governo do Estado e para os demais setores responsáveis para que possamos devolver à sociedade aquilo que nós nos comprometemos politicamente a fazer pela população.”

Composição da nova mesa diretora:

Presidente: Nicolau Júnior;

1º secretário: Luiz Gonzaga;

1º vice-presidente: Pedro Longo;

2º secretário: Chico Viga;

2º vice-presidente: Maria Antônia;

3ª secretária: Antônia Sales;

3ª vice-presidente: Eduardo Ribeiro;

4º secretário: Gene Diniz;

5º secretário: André Vale.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários