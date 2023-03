Com dados em mãos, Secretária de Educação deixa vereadores de oposição sem argumentos na Câmara de Brasileia

A Secretária de Educação, Francisca Oliveira, esteve na Câmara de Vereadores de Brasiléia, na sessão desta terça-feira, 07. Em pauta, a prestação de contas e esclarecimentos de todas as ações realizadas pela secretaria.

Na exposição inicial a secretária apresentou dados e respondeu perguntas dos parlamentares, onde enfatizou sobre importância do diálogo entre as instituições, para que a educação do município avance cada vez mais.

Francisca Oliveira destacou que o município de Brasiléia é uma referência em educação no Estado, graças aos investimentos da Prefeitura ao longo dos últimos anos. Em 2021, conquistou o 1° lugar no Índice de desenvolvimento da Educação Básica-(IDEB), nos anos iniciais do ensino fundamental, superando a capital Rio Branco. Também pontuou investimentos na infraestrutura das escolas da zona urbana, com a climatização de todas as unidades, além da construção de escola rural.

A chefe da pasta da educação municipal afirmou disse ainda que todos os gastos realizados na gestão da prefeita Fernanda Hassem, são feitos com lisura e competência para desenvolvermos um trabalho de qualidade. Falou também sobre a importância do diálogo entre as instituições e o cumprimento da verdade.

“Infelizmente alguns vereadores tem colocado informações que não são verdadeiras, e hoje nos, colocamos as nossas informações, com comprovações de tudo aquilo que a lei nos permite fazer, falando sobre os investimentos que foram feitos na educação em Brasiléia em 2022, onde tivemos maiores investimentos e maiores gastos, pois tivemos a construção de quatro escolas na zona rural do município além das reformas realizadas em escolas da zona rural e urbana, como a Rui Lino, menino Jesus e Creches, tivemos também a ampliação de salas de aulas em algumas escolas, investimentos feitos de forma legal, licitados e publicados no diário oficial, dos quais tanto a população como os vereadores podem estar acompanhando no portal da transparência do município, todos os gastos realizados dentro da nossa gestão, gestão da prefeita Fernanda Hassem, são trabalhados com lisura e competência para desenvolvermos um trabalho de qualidade, por isso estamos aqui apresentando de forma coesa e precisa como Brasiléia é referência na educação do Acre”. Concluiu a secretária.

Com a casa cheia e participação de mais de oitenta por cento dos vereadores, ficou esclarecido com dados e números à importância do trabalho e da lisura dos processos de investimentos na educação em Brasiléia, o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, em nome da casa legislativa agradeceu a ida da Secretária e a parabenizou pelo comprometimento em contribuir com a fluidez do bom debate.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários