Com 9 cidades em alerta máximo, Acre tem aumento de 34,5% de casos de diarreia em 2021

Por Alcinete Gadelha

Com pelo menos 9 cidades do Acre em alerta máximo, o Acre registrou um aumento de 34,5% nos casos de diarreia desde o início de janeiro a 4 de setembro deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Dados são do Núcleo das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (NDTHA) da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).