Marido que matou esposa a golpes de terçado arrastou corpo da vítima pelos cabelos

Delegado classificou o ato como cruel e covarde; criminoso ainda acendeu um cigarro após a morte da esposa e zombou do caso

O delegado de Polícia Civil, Vinícius Almeida, falou a respeito do feminicídio registrado ontem, 15, por volta das 12h30, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a autoridade policial, Marcos de Lima Nicácio matou a esposa Kátia da Cruz Bernardo na frente dos filhos do casal. Todos menores de idade. Os golpes de terçado atingiram o pescoço e a cabeça da vítima.

Sem demonstrar nenhum arrependimento, Marcos arrastou o corpo de Kátia pelos cabelos e o jogou no outro lado da rua. Após isso, ainda ficou sorrindo demonstrando total crueldade. O motivo para tanta brutalidade, segundo o depoimento do criminoso, foi uma suposta traição. Afirmação rebatida por testemunha.

Ainda, segundo o delegado, Marcos acendeu um cigarro e aguardou a chegada da Polícia. O homem está preso e à disposição da Justiça acreana.

As informações são do site Juruá Em Tempo.