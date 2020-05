Do total de infectados, 161 receberam alta. o Estado registra 29 casos em internação, sendo 8 em UTI e 21 em enfermaria.

Mais uma vez o número de confirmações de Covid-19 no Acre saltou. No boletim desta sexta-feira (1º), a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que são 487 casos confirmados em todo o estado, sendo que 655 exames ainda aguardam o resultado. Foram 83 novos testes positivos para a doença nas últimas 24 horas, saltando de 404 para 487.O número de mortos continua sendo 19, e a taxa de letalidade é de 3,9%. _____________ Até o momento, 3.038 casos foram notificados, dos quais 1.897 foram descartados. Outros 655 seguem aguardando análise laboratorial.

_____________ O boletim mostra ainda que o estado tem 161 pacientes com alta, considerados curados da doença. Do total que segue em tratamento, 29 estão internados, sendo oito na UTI e 21 em enfermarias e outros 278 pacientes cumprem o isolamento domiciliar. ____________

Nas últimas 24 horas, segundo o balanço do Ministério da Saúde o estado bateu mais um triste recorde e contabiliza 83 novos casos confirmados da doença.

____________ No estado, até esta sexta-feira (1º), são 3.038 casos notificados; 1.897 casos descartados; 487 confirmados e 655 seguem em análise. Do 487 casos, 408 são em Rio Branco; 13 em Acrelândia; dois no Bujari; 34 em Plácido de Castro; dois em Porto Acre, quatro em Senador Guiomard,12 em Cruzeiro do Sul, nove em Xapuri, um em Assis Brasil e dois em Mâncio Lima. A última morte foi a de um idoso de 83 anos. Ele é a 19ª vítima da doença no estado e morreu na noite de quarta-feira (29) no pronto-socorro da capital. Segundo a Sesacre, ele estava internado desde o dia 21 e era do grupo de risco por ter doença respiratória. O caso já estava entre os casos confirmados no estado anteriormente.

Já o Brasil tem 91.589 casos confirmados e 6.329 mortes

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 91.589 e o total de mortes já chega a 6.329. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira. No total, em 24 horas o país registrou 6.209 novos casos e 428 óbitos. Na comparação com o dia 1º de abril, o Brasil registrou 84.753 casos novos e 6.088 mortes em um mês.

De acordo com o novo balanço, o aumento no número de casos novos foi de 7% em relação a quinta-feira. O percentual foi o mesmo no crescimento do número de mortos.

A persistir esse ritmo, o Brasil pode superar a casa dos 100 mil casos da doença no domingo.

Ainda segundo o balanço, os cinco estados com o maior número de casos confirmados são: São Paulo (30.374), Rio de Janeiro (10.166), Ceará (7.879), Pernambuco (7.334) e Amazonas (5.723).

Os cinco estados com o maior número de mortes são: São Paulo (2.511), Rio de Janeiro (921), Pernambuco (603), Ceará (505) e Amazonas (476).

