s números apontam que a pandemia da Covid-19 fugiu de controle no Acre. Nas últimas 24 horas, foram mais 345 novos casos registrados em o estado. O dado está no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre divulgado nesta quarta-feira, 27.

Além disso, mais 2 notificações de óbito foram registradas nesta quarta-feira, sendo uma vítima do sexo masculino e uma do feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 858 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

Morador de Epitaciolândia, A. P.A., de 47 anos, deu entrada no dia 11 de janeiro, no Pronto-Socorro de Rio Branco, vindo a óbito nesta quarta-feira, dia 27.

Óbito do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, M. M. B. C., de 68 anos, deu entrada no dia 15 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vindo a falecer no dia 25.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico:http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitos a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

