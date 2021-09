Com 20% da população indígena, prefeitura de Assis Brasil prepara mutirão com ações de saúde e esporte

Renegados por vários anos, isolados em suas comunidades, os povos indígenas que habitam a área que compreende o município de Assis Brasil, irão receber em breve uma ação nunca realizada pela prefeitura. Nesta terça-feira,31, em Rio Branco, o prefeito Jerry Correia se reuniu com a coordenadora do Departamento Sanitário Especial Indígena, DSEI, Carla Mioto Niciani, para solicitar apoio a uma grande ação que o município vem preparando.

O gestor disse que a proposta é realizar um mutirão de atendimento médico de grande alcance. Estão inseridas nesta etapas as Terras Indígenas Mamoadate, Cabeceira do rio Acre e Riozinho. Mas para que isso aconteça é necessário o apoio e envolvimento do DSEI e da Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Imdigenistas, SEMAPI. Jerry colocou à disposição o posto de saúde do Icuriã, localizado no ramal de mesmo nome, que atualmente está sendo recuperado pela prefeitura com apoio do Estado.

“Nosso planejamento incluiu o apoio dessas instituições porque sem elas, infelizmente não temos como tirar do papel esse evento. Os povos indígenas estão há anos sem receber uma atenção dessa magnitude e nossa gestão não vai ignorar esses brasileiros”, garantiu Jerry Correia.

3 dias morando na aldeia

Para mostrar que sua gestão está comprometida com os povos indígenas, Jerry Correia e parte da sua equipe, vai passar três dias na Aldeia Jatobá, da etnia Jaminawa, a comunidade mais distante da sede do município.

Para chegar lá é preciso enfrentar uma viagem de 18 horas, alternando carro,

barco e caminhada na floresta.

Lá o prefeito vai prestigiar a abertura do I campeonato indígena e comemorar o 7 de setembro.

