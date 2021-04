Haverá mudanças também na quantidade de pontos que podem levar à suspensão da carteira

POR MARCELO SILVA

Validade de até 10 anos da CNH para motoristas com menos de 50 anos pode ser ainda maior para algumas pessoas

As mudanças promovidas no Código Brasileiro de Trânsito entram em vigor no dia 12 de abril. As alterações foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado.

A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e à punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas.

Os exames de aptidão física e mental para renovação da CNH não serão mais realizados a cada cinco anos.

Agora, a validade será de dez anos para motoristas com idade inferior a 50 anos; cinco anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 e três anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos.

Haverá mudanças também na quantidade de pontos que podem levar à suspensão da carteira.

