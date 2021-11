Cinco motos são roubadas em menos de 24 horas na fronteira do Acre

A população dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia estão assustadas. Em menos de 24 horas, cinco motos foram roubadas nas duas cidades e levadas para o lado boliviano, deixando as autoridades acreanas de mãos atadas.

Segundo foi levantado, esses bandidos estão se escondendo no lado boliviano, o que dificulta a ação da polícia acreana para que possa prende-los. Na maioria, já conhecidos pelas autoridades policiais e que tem várias passagens pelo judiciário.

Com brechas encontradas no Código Penal, esses bandidos estão sendo soltos com tornozeleiras (monitoramento eletrônico), com a promessa de ficarem ‘quietos’ perante a Lei e não cometer mais crimes.

Em pouco tempo, alguns cortam o equipamento e fogem para o lado boliviano, para em seguida, cometer novos crimes. Somente esta semana, foi levantado que sete motos foram roubadas e levadas para o país vizinho. Em alguns dos casos, os veículos são recuperados e devolvidos.