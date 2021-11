Parceriagarante cursos Profissionalizantes gratuitos em Brasiléia

O Governo do Estado do Acre, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Prefeitura de Brasiléia iniciam as inscrições para cinco cursos gratuitos no município de Brasiléia.

O público- alvo serão pessoas de baixa renda do Cadastro Único, que serão contempladas com os cursos de Assistente Administrativo, Recepcionista, Operador de Caixa, Vendedor e

Operador de Computador.

As inscrições serão realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), de 8:00 às:00 e de 14:00 às 17:00 horas, até o dia 12 de Novembro.

De acordo com o Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo, os cursos oferecidos irão beneficiar muitos jovens no município. ” Estamos empenhados na realização das inscrições para os cursos oferecidos, que garantirá profissionalização para muitos jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem esse é mais um passo para que os jovens de Brasiléia possam ser oportunizados no mercado de trabalho. ” Nossos jovens precisam de oportunidades e graças a parceria com o Governador e Senac, poderemos proporcionar conhecimento à nossa juventude, através de cursos Profissionalizantes totalmente gratuitos”, finalizou Fernanda Hassem.