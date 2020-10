As pesquisas mostram o crescimento de Bocalom e a tendência é que isto siga. Quanto à candidata Socorro Neri, que conta com uma boa aprovação à sua gestão, o provável é que ela se estabilize”

A pesquisa realizada pela Agência Delta mostrou uma ascensão do candidato Tião Bocalom em comparação com pesquisas realizadas anteriormente.

O professor e cientista político Nilson Euclides concedeu entrevista ao jornal Folha do Acre e analisou o resultado da pesquisa realizada pela Agência Delta, encomendada pelo jornal, e afirmou que acredita que o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PP, Tião Bocalom, siga em curva ascendente, de crescimento, que a atual prefeita e candidata do governador, Socorro Neri, mantenha a estabilidade e os dois possam disputar um eventual segundo turno.

Nilson afirma que Bocalom surfa em uma onda de memória eleitoral forte em meio a candidaturas múltiplas e de pulverização de lideranças o que permite ao candidato condições de crescimento junto às comunidades mais periféricas.

“Ele tem uma memória eleitoral forte e isso conta muito em uma eleição onde as lideranças estão tão pulverizadas e existe um vácuo de poder. As pesquisas mostram o crescimento dele e a tendência é que isto siga. Quanto à candidata Socorro Neri, que conta com uma boa aprovação à sua gestão, o provável é que ela se estabilize”, diz.

