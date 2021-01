Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado, dia 9, por pouco não terminou em tragédia. Um veículo taxi VW/Voyage, do município de Epitaciolândia, se deslocava para a Capital quando se envolveu em um acidente.

As informações passadas dão conta que o sinistro ocorreu nas proximidades da Fazenda Filipina, distante cerca de 47km da fronteira. Não se sabe que causou o impacto entre o trator e o taxi, mas foi informado que o choque teria acontecido no lado do passageiro identificado como Josiel Ferreira Santos, de 33 anos, o que ocasionou um laceração com fratura.

O condutor do trator teria se evadido do local. Todos os ocupantes teriam sido levados para o hospital de Xapuri, onde receberam atendimento médico e ninguém corria risco maiores.

O caso seria investigado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, para tentar saber o que levou o taxi se chocar contra o tratar que trafegava na BR. O impacto foi tão forte, ao ponto de arrancar o pneu traseiro do trator.

Mais informações a qualquer momento.

