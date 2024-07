Redação GPS Chef Luiz Trigo conquista brasilienses com delícias suínas no Le Birosque

O restaurante Le Birosque , comandado pelo chef Luiz Trigo e localizado na simpática comercial da 408 Sul, tem sido alvo de elogios e recomendações pelos melhores conhecedores de gastronomia de Brasília. Ao acolher a sugestão, o GPS Indica foi tirar a teima e conhecer a casa que tem sido tão indicada na capital federal.

Reposnável pelo sucesso, o chef Luiz Trigo explicou que a ideia inicial era focar em uma trattoria, mas a preferência dos clientes pela carne suína os levou a desenvolver pratos irresistíveis.

Entre as opções degustadas pelo jornalista Caio Barbieri, apresentador do quadro, estavam o disco de carne de porco com ovo mole, a pelotinha de porco com polenta e a porchetta suína com polenta cremosa, considerado por Trigo como o carro-chefe do restaurante.

“Vocês experimentaram o disco de carne de porco com ovo mole em cima e a pelotinha de porco com polenta, né, que a gente faz derivada da barriga do porco também, que a gente mói aqui, faz o processo todo aqui. A cara do Lebirosque é uma cachacinha e uma cerveja bem gelada também”, explicou o chef.

Além disso, Luiz Trigo fez questão de ressaltar a receptividade do restaurante: “Estamos aqui esperando todo mundo para comer. Quem gosta de uma cachacinha e comer um bom torresmo, estamos de braços abertos aqui para receber todo mundo”, reforçou.

