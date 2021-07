Cestas básicas doadas pela Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil são entregues a instituições do Acre

A primeira-dama, Ana Paula Cameli, entregou nesta terça-feira, 6, no Palácio Rio Branco, 1.113 cestas básicas às Organizações da Sociedade Civil (OSC). A doação foi realizada pela Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil, por meio do Programa Pátria Voluntária, como incentivo ao voluntariado.

O Projeto Olhar Diferente e a Associação Cristã de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (Acapev) foram as instituições beneficiadas com os mantimentos. “Conhecendo a realidade que se encontra nossa população, agradeço a atitude do governo federal e do governo do Estado que vêm fazendo um trabalho excepcional nessa área. Através de atos como esse vamos conseguir trazer alegria a essas famílias”, agradeceu o presidente da Acapev, Elson Fonseca.

As cestas auxiliarão no combate aos efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia da Covid-19. As instituições serão responsáveis pela distribuição dos donativos ao público que elas atendem.

“Agradeço a todos pelo empenho, com a união de esforços iremos fortalecer as instituições que têm sido um braço direito nas ações humanitárias em nosso estado”, destacou a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

Pátria Voluntária

O programa visa fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo, estimulando o apoio à população em situação de vulnerabilidade. Funcionando como um instrumento para promover a ação humanitária de forma articulada entre o governo e as organizações da sociedade civil. A primeira-dama, Ana Paula Cameli, é embaixadora do programa no Acre.