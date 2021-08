Centro Acadêmico da Ufac é condenado por postar nota de repúdio com informações falsas sobre aluno

A Justiça do Acre condenou o Centro Acadêmico Elson Martins (CAEM) por divulgar uma nota de repúdio com informações falsas sobre um estudante de medicina em uma rede social. O aluno ganhou R$ 1 mil de danos morais e o direito de ter a postagem excluída do perfil.

A postagem foi feita em 2018 após um desentendimento no bloco de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Na publicação, o centro alegou que o estudante, que foi até o bloco da namorada, invadiu a sala do segundo período de jornalismo durante aplicação de uma prova e ‘acusou o professor de praticar conduta antiética, proferiu palavras de baixo calão e gravou o profissional sem qualquer tipo de autorização prévia por motivos torpes’.

Contudo, no processo, o aluno negou que tenha invadido a sala do docente, mas, sim, tentou entender o motivo de o professor ter impedido a namorada de fazer a prova.

Ele foi até o bloco de jornalismo após receber uma ligação da namorada. Ainda segundo os autos, o aluno ‘dirigiu-se de forma pacífica até a sala do referido professor, tentando obter explicações acerca da namorada não poder realizar a prova, já que tinha o conhecimento de um recurso administrativo que estava em andamento’.

Na época, foram registrados três boletins de ocorrência sobre a situação: do aluno, da estudante de jornalismo e do professor.

No dia seguinte, o centro acadêmico postou a nota de repúdio nas redes sociais. Segundo o estudante de medicina, ele foi exposto e teve o nome envolvido em informações inverídicas. Isso, segundo ele, causou constrangimento e comentários agressivos de outros alunos.

O advogado do aluno, Ricardo Fernandes, falou que ainda vai conversar com o cliente para saber se recorre ou não do valor da indenização. “A gente respeita muito a decisão, mas ainda vamos nos reunir para saber se tem ou não o desejo de recorrer. Acho que é uma resposta positiva porque a ação foi procedente”, resumiu.

A presidência do centro informou que a postagem foi feita na gestão passada, mas que a atual gestão tem conhecimento e chegou, inclusive, a participar de algumas audiências. A presidência falou também que o Caem é uma entidade sem fins lucrativos e está avaliando se terá condições de recorrer da decisão.

Matérias jornalísticas

Além dos comentários ofensivos e maldosos deixados na postagem do centro, o aluno destacou no processo que a situação foi divulgada também em sites e reportagens na TV. A vítima alegou que foi surpreendida com o material jornalístico divulgado no estado.

“A matéria divulgada denigre a boa reputação do autor que reside em terra estranha, deixando a parte autora e seus familiares longes em situação vexatória humilhante. Buscando ajuda moral e psicológica por parte dos seus colegas de curso, que o apoiam, por conhecer a sua boa índole e reputação, para poder dá continuidade na sua graduação”, diz.

O aluno também entrou na Justiça contra um site e uma emissora de televisão pedindo indenização.

Decisão

O Juízo da 3ª Vara Cível de Rio Branco condenou um centro acadêmico a indenizar um acadêmico e excluir das suas contas na rede social Facebook a postagem da nota de repúdio.

Em seu voto, a juíza de direito Zenice Cardozo destacou que a postagem do centro acadêmico foi além da exposição dos fatos, mas extrapolou os limites da verdade ao afirmar que o aluno falou ‘palavras de baixo calão’.