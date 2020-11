Um carro modelo Chevrolet/Astra, placas Mercosul MZY 9i94, onde tinha como motorista Gefison Souza da Silva (35) e um menor de 7 anos, perdeu o controle na BR 317 (Estrada do Pacífico), na noite deste sábado dia 28, quando se deslocava rumo à cidade de Brasiléia.

Não se sabe ainda o que levou o condutor a perder o controle do veículo. Após chegar no hospital foi sedado e ficou em observação. A criança teria sido jogada para fora do veículo no momento do capotamento, mas não sofreu ferimentos graves.

Segundo foi apurado, após ocorrer o sinistro, Gefison e a criança foram socorridos por terceiros até serem interceptados por socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, pouco quilômetros do local do acidente.

A criança tinha suspeita de ter fraturado um dos braços, mas, passaria por exames para saber como estaria seu estado de saúde. Posteriormente, foi informado que ambos não corriam riscos de saúde e de vida.

A guarnição plantonista da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, registrou o fato na delegacia do município de Brasiléia.

