Capital do Acre está entre as 50 brasileiras com maiores números absolutos de mortes decorrentes de intervenção policial, em 2020

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados este ano, Rio Branco está entre as 50 cidades brasileiras com maiores números absolutos de mortes decorrentes de intervenção policial em 2020. Foram 17 mortes, o que corresponde a 4,1 a taxa por 100 mil habitantes. Rio Branco tem 413.418 habitantes.

Ao analisar o perfil das mortes nestas 50 cidades, em decorrência de ações policiais, os pesquisadores constataram que a maioria “é constituída de homens, padrão que se repete historicamente. Chama atenção, contudo, que o percentual de mulheres entre as vítimas dobrou, saltando de 0,8% (2019) para 1,6% (2020)”.

Outro dado importante citar é a idade das vítimas da violência. São jovens de 18 a 24 anos. Eles representam 44,8% das vítimas. Logo em seguida, o grupo de 25 a 29 anos (25%).

“O cenário aqui analisado demonstra que é urgente aperfeiçoar o controle da atividade policial, sobretudo no que se refere ao uso da força letal por parte de policiais. Mecanismos tecnológicos, do sistema de justiça criminal (Judiciário e Ministério Público) e de controle social/comunitário, articulados, são fundamentais neste processo”, aponta os pesquisadores.

Ainda de acordo com o estudo, “é possível construir estratégias de controle da atuação policial que permitam o enfrentamento de abusos e arbitrariedades ao mesmo tempo em que contribuam com a melhoria dos indicadores de violência focalizando tais concentrações”.

Déficit de policiais militares no Acre

Um documento enviado ao chefe da Casa Civil em 2020, José Ribamar Trindade, mostra que em 2021, a necessidade de reposição de novos policiais na Polícia Militar do Acre é 371 policiais. O ofício nº 10526/2020/PMAC, assinado pelo subcomandante-geral da PM, Luciano Dias, é relatado que é do conhecimento do governo do Estado este déficit. O oficial defende ainda que a reposição seja feita com o cadastro de reserva do último concurso da PMAC.