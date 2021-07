Campanha mobiliza população contra o tráfico de pessoas no Acre

A campanha foi lançada nessa segunda-feira (26), com o objetivo de combater o tráfico de pessoas. O tráfico pode acontecer com diversas finalidades, como exploração sexual, trabalho equivalente ao escravo, remoção de órgãos humanos e adoção ilegal, casamentos arranjados entre outros.

A campanha é das Nações Unidas que declarou no 30 de julho o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. No Acre, a Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seadhm) presta apoio e atendimento psicossocial às vítimas desse crime.

“Nós lançamos a Campanha em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e temos uma semana de programação. Hoje foi espetacular no aeroporto e eles estão exibindo vídeos da campanha nos painéis, amanhã [quarta-feira, 28] estaremos na Rodoviária e na quinta [29] iremos para a fronteira, onde faremos uma roda de conversa, em Assis Brasil, com a presença de imigrantes”, disse a chefe do Departamento de Diretos Humanos da Seasdhm, Maria da Luz França.