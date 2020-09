rondoniagora

Um trabalhador de 52 anos morreu na noite de terça-feira (22), após ser atingido por um cabo de aço, localizada na BR-421, no município de Ariquemes.

A Polícia Militar apurou no local que o trabalhador estava fazendo uma diária na madeireira ajudando no transporte de toras de madeira, quando o cabo de aço do caminhão se rompeu e atingiu a vítima.

O homem teve várias lesões pelo corpo, não resistiu aos ferimentos, antes da equipe do Samu chegar ao local.

