Brasileiro espanca sua mulher até a morte na Bolívia e é condenado a 30 anos de prisão

O caso aconteceu em Santa Cruz; Outro incidente semelhante foi relatado em La Paz, em ambos os casos os envolvidos foram presos.

Na cidade de Santa Cruz, um pai de família identificado como Andrés FC, de 39 anos, estuprou as três filhas durante seis anos. Uma psicóloga explica as causas que podem levar uma pessoa a cometer um crime desta dimensão.

O procurador do departamento de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicou que o calvário dos menores de 14, 8 e 4 anos (idade atual) começou há seis anos, a mais velha foi abusada sexualmente quando tinha 8 anos. O agressor está preso enquanto aguarda audiência de custódia.

“Chegou uma denúncia ao Ministério Público, relativa a uma violação qualificada cometida por um pai biológico às suas três filhas de 14, 8 e 4 anos. Não podemos permitir que esse tipo de pessoa fique livre nas ruas (porque) eles cometeram um crime”, relatou.

Cansadas do assédio, as irmãs foram à Força Especial de Combate à Violência (FELCV) para denunciar o pai, que, em vez de protegê-las, as fez viver anos e anos de violência e tormento.

Por que um pai de família cometeria um crime dessa natureza? Marynés Salazar, psicóloga e diretora da Associação Psinergia, identifica que uma das causas da violência sexual é a banalização da sexualidade das pessoas.

Outra causa, que nos últimos tempos se tornou um gatilho, é que a imagem de meninas, meninos e adolescentes é usada como objetos eróticos.

“A sexualidade das pessoas tem sido muito banalizada, o cuidado com o corpo tem sido muito banalizado (…). Hipersexualizar a imagem das raparigas, das adolescentes, maquilhá-las, fazê-las participar em eventos de beleza, em passerelles, faz com que as pessoas percam o olhar protetor que temos de ter do mundo dos adultos para com as crianças”, explica Salazar à ANF.

Além disso, essa sociedade não está fortalecendo suas funções que correspondem ao papel de pai-mãe; A ideia de que os pais devem atender às necessidades básicas de meninos e meninas não é fortalecida.

Outro problema é que a sociedade se recusa a ter uma educação sexual integral, que busca um elemento preventivo na avaliação de cada estágio de desenvolvimento das pessoas em seus corpos.

“Tudo isso influencia o fato de que há homens que não valorizam as meninas, os meninos como pessoas, não sabem as funções que eles têm que ter como pais e fazem uso de seus corpos e caem no incesto.”

Outro caso em La Paz

Outro caso semelhante foi identificado em La Paz, a Força Especial de Combate à Violência prendeu um sujeito de 44 anos acusado de estuprar sua filha desde os 11 anos, outras duas mulheres que seriam seus parentes também relataram ter sido vítimas de estupro .

A menor contou o ocorrido à tia materna, que teria feito a denúncia no Serviço Jurídico Integral Municipal; a FELCV procedeu à apreensão.

“Ele teria vindo para assediar sexualmente a própria filha. A mãe da vítima teria morrido quando esta tinha oito anos, desde os 10 teria sido agredida sistematicamente com toques indecentes e desde 2021 (o agressor) procedeu à violação”, declarou o diretor da FELCV, Julio Larrea.

As outras duas vítimas seriam a irmã de 18 anos e a filha de 13 anos da denunciante, segundo o que disseram o agressor procedeu com toques imodestos. O Ministério Público já está ciente e os menores também contam com apoio psicológico.

Para a psicóloga, é fundamental apoiar uma educação sexual integral para que desde pequenos meninos e meninas saibam que ninguém pode tocar em seus corpos “nem pai, nem mãe, nem tia, nem tios podem tocá-los, principalmente em determinados espaços íntimos como o peito, genitais, nádegas, etc.

Detalló que este tipo de educación les permite detectar cuando son objeto de abusos sexuales, toques impúdicos, manoseos o violaciones y que este proceso no solo debe quedar en las escuelas, sino que debe continuar con los padres de familia, para que aprendan como proteger a seus filhos.

Por outro lado, pediu para evitar o consumo de bebidas alcoólicas nessas festas de fim de ano, pois isso também é um gatilho para diversos tipos de violência. “Vamos cuidar de nossos wawas, não vamos deixar traumas, não vamos arriscar suas vidas, sua integridade de forma alguma.”

De

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários