Brasileia sedia a primeira caravana de prefeitos na regional do Alto Acre

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, realizou a abertura do encontro do prefeitos do Acre, onde contou com 18 dos 22 convidados, além de senadores e deputados da.bancada federal e estadual do Acre.

A anfitrian, Fernanda Hassem, vice-presidente da Associação dos Municípios do Acre – Amac, deu as boas vindas aos colegas que fazem parte do consórcio.

O governador do Acre, Gladson Cameli, que esteve no desfile cívico realizado pela manhã, mas, não pôde ficar para a abertura, ficando o vice-governador, Werlles Rocha, lhe representando.

Durante o encontro, foram apresentados propostas de 97 emendas individuais que totalizam pouco mais de R$ 242 milhões, além de emendas de bancadas que passam de R$ 70 milhões.

Também foram apresentadas propostas junto ao DNIT e Deracre que estarão trabalhando nas melhorias das BRs 364 e 317, além de ramais.

Investimentos em outras áreas, como agricultura, como invés em maquinário e contratações de mão-de-obra. Na fala do presidente da Amac, Tião Bocalom, pediu cuidados em relação às aplicações do PAB, que seria Oriundo da Saúde, como as Emendas individuais PAB de Recursos de fundo a Fundo, para prestação de serviços na atenção especializada nos municípios.

Destacou a discussão de políticas públicas, deixando a política partidária de lado com respeito prevalecendo.

O evento também contou com a presença de vereadores dos municípios que compõem a regional do Alto Alto.

Importante destacar que esse encontro estava inserido no calendário de eventos em alusão ao aniversário do município anfitrião, que completa 111 anos de emancipação política nesta dia 3 de julho.