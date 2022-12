Brasil goleia a Coreia e está pronto para a Croácia nesta sexta pelas quartas

OGol

Se a falta de gols foi preocupação na fase de grupos, o Brasil decidiu rapidamente o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo e goleou por 4 a 1, com quatro gols marcados somente no primeiro tempo. Os gols brasileiros foram marcados por Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

Com a vitória, o Brasil avançou para a fase quartas de final, quando enfrentará a Croácia, na próxima sexta-feira, 9, às 12h (horário de Brasília). Se vencer, enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Argentina e Holanda.

Um atropelo brasileiro

Como esperado, o Brasil foi o dono da bola nos primeiros minutos, trocando passes em busca dos espaços. Aos 7, Raphinha começou a jogada pela direita, tabelou, invadiu a área e rolou para trás, onde Vini Jr esteve livre na área para ter calma e marcar um belo gol. Placar aberto.

O Brasil seguiu no ataque e com muito oportunismo, Richarlison conseguiu cavar um pênalti. Aos 13, Neymar cobrou com a sua característica frieza, deslocou o goleiro e já ampliou. A Coreia do Sul conseguiu assustar pela primeira vez aos 17, quando Hwang Hee-chan bateu muito bem de fora da área e Alisson espalmou em grande defesa.

Com a boa vantagem, o Brasil diminuiu seu ritmo em campo e já não fez tanta questão de ter a bola, já que a Coreia do Sul tentou uma reação e foi ao ataque, principalmente pelo lado esquerdo. Mesmo assim, aos 29, em linda troca de passes, Thiago Silva deixou Richarlison na cara do gol e o centroavante só tirou o goleiro. Que início.

Alisson voltou a trabalhar aos 32, e com a barriga impediu a finalização de Hee-chan, que passou por Militão dentro da área. Mas com espaço, o baile brasileiro seguiu. Aos 37, em contra-ataque, Vinicius Jr foi acionado pela esquerda, arrancou, levantou na área e Lucas Paquetá chegou batendo de primeira, no canto, para aumentar a agonia coreana. Nos acréscimos, Richarlison e Paquetá ainda perderam grandes chances. Um baile brasileiro.

Ritmo menor e golaço da Coreia

A Coreia do Sul poderia ter dimnuído o placar logo no reinício do jogo, quando Marquinhos falhou, Son ficou na cara do gol, mas parou em defesa espetacular de Alisson, com o ombro. O Brasil também ficou no quase aos 9, com Raphinha, que abriu espaço dentro da área, bateu rasteiro e Kim Seung-Gyu defendeu com a ponta dos dedos.

Os coreanos seguiram mostrando que ofensivamente seriam perigosos, mas o Brasil seguiu com o controle do jogo e com as melhores chances. Raphinha, único atacante que ainda não tinha marcado, era procurado. Aos 18, Neymar o deixou em ótima posição, mas o chute forte de direita parou em Kim Seung-Gyu.

Apesar da goleada, Alisson seguiu com uma atuação espetacular. Aos 23. Lee Jae-sung pegou uma sobra na área, soltou uma pancada e o goleiro brasileiro defendeu com uma mão. Com a queda do ritmo da seleção, Tite promoveu mudanças para oxigenar a equipe. Apesar disso, Neymar, que retornou de lesão, seguiu em campo.

Presente no ataque, a Coreia do Sul conseguiu diminuir aos 36, quando Paik Seung-ho pegou uma sobra após falta, bateu de muito longe a acertou um chute lindo. Golaço. De volta com a marcação alta, o Brasil teve chances de ampliar na reta final, em um jogo aberto. Seleção Brasileira rumo às quartas.

