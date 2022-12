Bono brilha nos pênaltis e Marrocos arranca classificação da Espanha para as quartas

OGol

Enquanto a bola rolou no Estádio Education City, a Espanha dominou o Marrocos, mas não conseguiu converter a pressão em oportunidades para marcar e sofreu as consequências nas penalidades máximas. Depois de segurar o 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, os Leões do Atlas contaram com uma exibição de luxo do goleiro Bono, que defendeu duas cobranças, e garantiu a classificação marroquina para as quartas de final.

Agora, a seleção africana aguarda o jogo entre Portugal x Suíça para conhecer seu adversário na próxima fase. De concreto, a seleção sabe apenas que voltará a campo no próximo sábado (10), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama.

Intensidade na posse de bola e poucas chances

A partida começou dando indícios bem definidos do estilo de jogo de cada seleção. Característico, o Tiki-taka espanhol deu às caras desde os primeiros minutos em troca de passes com paciência e aceleração apenas no terço final do campo. Do outro lado, o Marrocos quando tinha o gostinho da bola nos pés, apostava em jogadas pelas pontas e definia seus ataques em poucos toques.

Na queda de braço entre duas escolas de futebol distintas, as oportunidades de gols foram escassas e demoraram para aparecer. Com maior posse de bola, a seleção da Espanha não encontrava espaços na defesa marroquina e a troca de passes habitual era inofensiva.

As primeiras duas chegadas da Fúria nasceram de erros na saída de bola do Marrocos. Primeiro, o goleiro Bono errou o passe, Ferrán Torres recebeu livre e escorou para Gavi acertar o travessão, mas o assistente já havia identificado posição irregular. No lance seguinte, novo erro na defesa e, desta vez, Marco Asensio apareceu por trás da marcação e finalizou na rede pelo lado de fora.

Sem conseguir encaixar o contragolpe aguardado, as únicas ações ofensivas de Marrocos vieram de chutes de longa distância e jogadas de bola aérea. No último lance de perigo da etapa inicial, Aguerd aproveitou sobra e cruzou na cabeça de Boufal, que, livre, testou perto da trave.

Domínio espanhol sem gols

Na volta do intervalo, a Espanha voltou ainda mais intensa na sua troca de passes e empurrando a defesa marroquina contra seu próprio campo. Os goleiros, que pouco foram acionados no primeiro tempo, protagonizaram os lances de maiores sustos nos primeiros minutos da etapa final.

Primeiro foi a vez de Unai Simón demorar para fazer o passe e ser cercado por dois atacantes marroquinos, mas o goleiro espanhol conseguiu se sair bem e encontrar espaço para afastar a bola. Pouco tempo depois, Dani Olmo cobrou falta curta e, quase sem ângulo, testou o goleiro Bono, que não quis arriscar e espalmou para cima.

Com o passar do tempo, a Espanha foi gradativamente chegando mais próximo da área marroquina e aumentando a pressão. Sem conseguir converter o domínio em oportunidades, Luis Henrique apostou na entrada de Morata para romper a barreira marroquina.

Cansadas, as duas seleções não pouparam esforços para tentar resolver o confronto antes da prorrogação e o jogo ficou tenso. Morata recebeu duas vezes de Niko Williams e finalizou perto da meta adversária. Antes dos acréscimos, o Marrocos voltou ao ataque e com Cheddira também levou perigo ao gol da Fúria.

Prorrogação sem folego e Bono decide nos pênaltis

No tempo-extra o roteiro foi mantido pelas duas equipes. Apesar do ímpeto demonstrado, o cansaço passou a ser mais uma barreira a ser combatida em campo. Ansu Fati foi mais uma alternativa colocado pelo técnico da Espanha para oxigenar o ataque.

Apesar da manutenção do controle espanhol na partida, a grande chance da prorrogação caiu nos pés de Marrocos. Cheddira foi lançado dentro da área e na frente de Simón chutou fraco e permitiu a defesa do goleiro espanhol com o pé. A Espanha só conseguiu responder no último lance do jogo, quando Sarabia recebeu cruzamento e bateu de primeira na trave do goleiro Bono, confirmando que a bola não entraria na partida.

Na disputa de pênaltis, Sabiri deslocou Simón e colocou Marrocos em vantagem, que foi confirmada após Sarabia acertar a trave. Na sequência, Ziyech bateu com confiança no meio e aumentou a vantagem. O goleiro Bono também fez sua parte e defendeu a cobrança de Soler. Na terceira cobrança, Unai Simón resgatou a esperança ao defender o pênalti de Benoun, mas Busquets parou novamente em Bono. Restou a Hakimi, que, com requintes de crueldade e classe, cobrou com cavadinha e confirmou a festa marroquina.

