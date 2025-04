Bombeiros do Acre apresentam resultados de R$ 7,5 milhões em investimentos para diretora do FNSP

Recursos financiaram veículos de resgate, equipamentos e operações ambientais, com destaque para brigadas indígenas e combate a incêndios

Em reunião realizada no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a Diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), Dra. Camila Pintarelli, conferiu de perto os resultados dos investimentos feitos na corporação.

O encontro, que contou com a presença da Chefe de Gabinete da Sejusp, Cel. Marilena Moreira, e da Diretora de Planejamento, Marilda Moreira, destacou a transparência e eficiência na aplicação dos recursos.

A Diretora Camila reconheceu o protagonismo do CBMAC como referência nacional na integração entre segurança pública e proteção ambiental, elogiando a seriedade na aplicação dos recursos e a condução estratégica das operações.

O que foi adquirido com os recursos?

O investimento ultrapassou R$ 7,5 milhões e contempla, entre outros itens, a entrega de dois veículos Auto Bomba Tanque de Salvamento (ABTS), avaliados em R$ 3,93 milhões; duas viaturas de resgate com suporte para atuação com cães (ABRESC), no valor de R$ 990 mil; além de uniformes florestais e caqui, que somam mais de R$ 2,2 milhões em fardamento.

Destaque para atuação ambiental

Além das aquisições, foi apresentado o desempenho do CBMAC em operações estratégicas, como:

Operação Guardiões do Bioma – Combate a crimes ambientais

Operação Fogo Controlado – Prevenção e controle de incêndios florestais

Formação de brigadas indígenas – Capacitação de comunidades para atuação em áreas críticas

A Dra. Camila Pintarelli elogiou o trabalho da corporação, reconhecendo o protagonismo do Acre na integração entre segurança pública e proteção ambiental.

Próximos passos

O CBMAC reforça que os investimentos aumentaram a capacidade de resposta em emergências e continuará priorizando ações inovadoras, como o treinamento de brigadistas locais e o uso de tecnologia no combate a incêndios.

