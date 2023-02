Bombeiros de Xapuri resgatam adolescente ferido acidentalmente por arma de fogo

O TJ acreano e a Polícia Militar possuem diversas ações em parcerias, tanto no âmbito do primeiro quanto do segundo grau de jurisdição.

Com a finalidade de alinhamento nas ações do sistema de Justiça, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), receberam nesta terça-feira, 14, no gabinete presidencial, o comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PM-AC), coronel Luciano Fonseca.

O TJ acreano e a Polícia Militar possuem diversas ações em parcerias, tanto no âmbito do primeiro quanto do segundo grau de jurisdição, e a visita do comandante possibilitou a discussão dessas ações conjuntas tão quanto ideias para parcerias futuras.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, que recebeu uma bandeira de mesa da PMAC, agradeceu pela visita e pelo presente.

“A Polícia Militar é uma instituição muito presente no Poder Judiciário como um todo. O Tribunal de Justiça tem mantido relações de harmonia com a PMAC, conjugando esforços para o fortalecimento de ações conjuntas, que resultem na melhor prestação de serviços à sociedade. Queremos continuar no mesmo caminho”, disse a desembargadora-presidente do TJAC.

O vice-presidente, desembargador Luís Camolez, enfatizou sobre a relação institucional abordando que a Administração tem como propósito aprofundar a união entre todos os Poderes e instituições do sistema de Justiça, e o corregedor-geral, desembargador Samoel Evangelista, que já foi secretário de Segurança por duas vezes, salientou sobre a proteção dos cidadãos.

“Ficamos honrados com a visita do senhor comandante-geral. Esta instituição, a Polícia Militar, através dos valorosos homens e mulheres que compõem a sua força, atua diretamente na proteção dos cidadãos e na segurança da sociedade. Nossa intenção é manter o elo institucional, que nos garante o diálogo, a aproximação e as parcerias”, salientou o corregedor-geral.

O comandante-geral da PMAC parabenizou a nova cúpula administrativa TJAC e salientou sobre a importância de uma relação harmoniosa e saudável com o Poder Judiciário.

