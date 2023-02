Justiça mantém prisão de acusado de matar esposa em Rio Branco

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Hitalo Marinho Gouveia, denunciado pelo assassinato da esposa Adriana da Costa Paulichen.

A decisão foi do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar Alesson Bras.

Ao reavaliar prisão preventiva de Hitalo Marinho, por força de lei, o magistrado disse que a situação processual do réu encontra em ordem, não havendo, notícia de qualquer fato novo capaz de eliminar os fundamentos da prisão preventiva.

Foi considerado também na decisão, a gravidade do crime. “A vítima foi morta por motivo torpe, foi um crime contra a mulher por razões do sexo feminino (feminicídio) e com recurso que dificultou a defesa da ofendida”, diz um dos trechos da decisão.

Na mesma decisão o juiz determinou que seja marcado o julgamento do réu. A previsão é que a sessão seja realizada ainda no primeiro trimestre deste ano.

A jovem Adriana da Costa Paulichen foi assassinada em 9 de julho de 2021.

O crime ocorreu em um imóvel do casal, localizado no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Na época, após matar a esposa Hitalo Marinho ligou para uma advogado. Na sequência a defensora do réu acionou a polícia militar.

Ele foi preso em casa e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes. No dia seguinte teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia. Na época o crime teve grande repercussão em Rio Branco.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários