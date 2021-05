No dia internacional do trabalhador, centenas de pessoas foram às ruas das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, promoveram neste dia 1º de Maio, uma carreata em apoio ao presidente Bolsonaro e também, ao voto impresso já a partir de 2021.

A carreata teve início na parte alta da cidade de Brasiléia, segundo pelas principais ruas e avenidas passando pela ponte José Augusto e indo por Epitaciolândia, até chegar no Bairro Aeroporto, ao lado do estádio de futebol.

Senador emedebista que estava visitando a fronteira do Acre, Marcio Bittar, esteve na concentração momento antes e realizou um pequeno discurso de apoio ao presidente Bolsonaro e falou que o estará apoiando. “Nós não deixaremos que tirem um presidente que foi eleito democraticamente no Brasil”, disse.

Segundo um dos organizadores, “a carreata desta vez, superou as expectativas, mas poderia ser muito melhor. Estamos lutando por um Brasil melhor ainda e pedimos que deixem nosso presidente em paz para poder trabalhar, que seja aprovado o voto impresso e que as eleições sejam auditáveis para mostrar ao mundo a vontade real do povo”, comentou.

Com os veículos portando faixas, fogos de artifício, bandeira do Brasil e maioria vestindo verde e amarelo, o ato pró-Bolsonaro também foi realizado em outras capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, os bolsonaristas se reuniram na Orla de Copacabana, em São Paulo na avenida Paulista.

Em Brasília, o presidente da República sobrevoou a Esplanada dos Ministérios para acompanhar a manifestação a favor de seu governo.

