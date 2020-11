A agenda tem a ver com investimentos em conexões via internet para os municípios isolados, levando em consideração a dificuldade que a população encontra para ingressar no mundo virtual.

SOFIA BRUNETTA

O senador da República pelo Acre e relator do Orçamento Geral da União de 2021, Marcio Bittar, garantiu mais uma visita ilustre para o Acre.

Trata-se do ministro de estado das Comunicações, Fábio Faria, que deve vir ainda em 2020 para o Estado, sem data confirmada.

De acordo com Marcio, a agenda tem a ver com investimentos em conexões via internet para os municípios isolados, levando em consideração a dificuldade que a população encontra para ingressar no mundo virtual.

“Já confirmei com ele a sua vinda para o Acre e também conversamos a respeito dos problemas enfrentados nos municípios do Juruá, por exemplo, que mais sofrem com falta de internet e problemas de conexão”, explicou o político em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet.

Bittar disse ainda que o compromisso do ministro é investir na Região Norte, que hoje tem o pior sinal do país, aproximadamente R$ 14 bilhões.

“O ministro garantiu que fará todo esse investimento forte, que irá melhorar significativamente a nossa conectividade”, enfatizou.

Fábio Faria deve visitar o município de Cruzeiro do Sul, onde anunciará a implantação de diversos pontos de internet.

CONFIRA UM TRECHO DA ENTREVISTA

