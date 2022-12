Bira Vasconcelos volta a perder eleição da Mesa Diretora da Câmara

Mesmo com o feriado alusivo ao Dia da Justiça e o jogo do Brasil, cerimônia será mantida às 16h, no Ginásio do Instituto Imaculada Conceição.

A Coordenadoria do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que, mesmo com o feriado alusivo ao Dia da Justiça e o jogo do Brasil, na sexta-feira, 9, será mantida a realização da cerimônia do Casamento Coletivo, às 16h, no Ginásio do Instituto Imaculada Conceição, aos 300 casais inscritos.

As inscrições com o período de cinco dias foram encerradas em dois dias devido a alta procura. As equipes do Projeto Cidadão estão empenhadas para a realização do evento que é um dos mais esperados da capital. Três cartórios extrajudiciais durante o mês passado habilitaram os inscritos.

