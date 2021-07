Bira Vasconcelos é investigado por prática de crime ambiental em Xapuri

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), começou a ser investigado pelo Ministério Público do Acre (MP/AC) por suposta prática de crime ambiental. O procedimento foi aberto por conta do lixão a céu aberto que existe na cidade acreana.

Segundo o MP/AC, Bira será investigado por descumprimento das medidas de fechamento e remediação do lixão estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), documento assinado em 2018 pelo município.

“Adotar providências administrativas e operacionais para a consecução do objeto do presente termo, de acordo com o cronograma de ações relativas e implantação de medidas de remediação do lixão de Xapuri”, diz trecho do acordo firmando entre as instituições.

Segundo o prefeito Bira, o município ainda não foi informado sobre a abertura do procedimento de investigação. “Até onde temos conhecimento, temos cumprido, não cumprimos no prazo, mas pedimos reconsideração para podermos fazer as contestações. Não fui notificado, vou verificar essa notificação e poder falar”, argumentou em entrevista à Rede Amazônica Acre.