Por Raimari Cardoso

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), informou na noite dessa sexta-feira (12) que já está de alta médica, após fazer tratamento para a Covid-19, e que retornará às suas atividades a partir da próxima segunda-feira (15).

Diagnosticado com o coronavírus na semana passada, o prefeito chegou a ter 10% dos pulmões comprometidos e sentiu muito cansaço, além de outros sintomas, mas o quadro começou a apresentar regressão a partir do 11º dia.

Bira Vasconcelos chegou a informar, no ano passado, que havia testado positivo para o coronavírus em um teste rápido, realizado no Centro de Referência de Xapuri, mas o diagnóstico não foi confirmado em exames posteriores.

No diagnóstico atual, o exame realizado foi o do tipo RT-PCR, que indica ou não a presença de vírus ativo no organismo, e, diferentemente da primeira ocasião, quando praticamente não teve sinais da doença, o prefeito apresentou sintomas consideráveis.

“Graças a Deus, o pior já passou e agora é retomar a vida, mesmo com alguns cuidados necessários, em função das sequelas, e com atenção redobrada para não pegar novamente antes de ser vacinado, se Deus quiser”, disse.

No Facebook, o prefeito de Xapuri agradeceu às pessoas que manifestaram preocupação com o seu estado de saúde e também aos dois médicos que o acompanharam no tratamento, o deputado Jenilson Leite e o ex-governador Sebastião Viana.

