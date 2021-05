Bebê de 1 ano fica em estado gravíssimo após se afogar em piscina e ficar mais de 20 minutos desacordado

Uma mulher que cuidava da criança enquanto a mãe tinha saído ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de encontrar a criança já desacordada dentro da piscina. Ela retirou o bebê da água e fez os primeiros socorros, com o auxílio da equipe do Samu por telefone enquanto se deslocava até o local da ocorrência. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

O médico Ítalo Maia foi quem atendeu a ocorrência e disse que ao chegar no local, o bebê estava sem respirar e com bastante secreção nos pulmões. A equipe então deu continuidade ao trabalho de reanimação, com procedimentos mais avançados.