O comando do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (8º BPCIF), sediado em Xapuri, anunciou nesta sexta-feira, 5, que recebeu um caminhão-pipa adaptado com bomba para o combate a incêndios no município.

De acordo com a tenente Marcela Sopchaki, esse novo veículo foi trocado por outra viatura que não era suportada, em razão do peso, pela balsa que faz a travessia do Rio Acre, dificultando o atendimento de ocorrências no bairro Sibéria e região.

Apesar de mais leve, o veículo adaptado possui maior capacidade de armazenamento de água. Além do caminhão, o batalhão também recebeu um veículo leve (caminhonete) que faz o atendimento de ocorrências pré-hospitalares, entre outras.

Desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando a única caminhonete disponível se acidentou na Estrada de Petrópolis, durante o transporte de um paciente da zona rural para a cidade, os bombeiros não contavam com uma viatura para esse fim.

