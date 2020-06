Um jovem de 22 anos conhecido no mundo do crime pelo apelido de Banana foi preso pela Polícia Militar no sábado (7) em Tarauacá com R$ 157, três celulares, maconha, dois relógios e material utilizado para o preparado do entorpecente.

De acordo com a polícia, Banana, ao ver os policiais, correu e escondeu os produtos apreendidos entre as bananeiras no quintal de casa e depois entrou para sua residência.

Um comparsa dele, já identificado, conseguiu fugir dos policiais militares na hora da ocorrência.

Após o término dos procedimentos, Banana foi encaminhado à delegacia de polícia de Tarauacá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

