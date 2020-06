Um avião que saiu da Bolívia com quase meia tonelada de drogas foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Polícia de Mato Grosso, na cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo, segundo informações da imprensa do Brasil.

A aeronave, cujo piloto não tinha plano de voo, carregava mais de 490kg de cocaína na Bolívia, entrou no território brasileiro por Mato Groso e, ao passar por Primavera do Leste, violou uma ordem de descida.

Em seguida, um FAB A-29 Super Tucano acompanhou o navio até o piloto pousar no município de Fernandópolis, em São Paulo, segundo informações divulgadas pela Globo 1.

Os dois presos, que serão acusados ​​de tráfico internacional, e os bens apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Jales, San Pablo.

De acordo com as informações, as duas pessoas, de 44 e 38 anos, são brasileiras e estavam indo para o estado de São Paulo, onde os quase 500kg seriam comercializados por cerca de 15 milhões de reais (mais de 3 milhões de dólares).

O avião, um Embraer EMB-820C Navajo com o prefixo PT-RAS, já teria pertencido a um quartel do Corpo de Bombeiros no Brasil antes de ser leiloado.

