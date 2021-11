Aumento do preço da carne e cesta básica motiva bloqueio de pontes no lado boliviano

Nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 10, as pontes que ligam o Brasil a Bolívia, através do Acre pelos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, foram bloqueadas por moradores de sindicatos de mototaxistas da cidade de Cobija, capital do estado boliviano de Pando.

O motivo, pela segunda neste ano, seria o preço dos alimentos, principalmente da cesta básica e a carne, maioria importada do lado brasileiro. Segundo os organizadores, esse bloqueio acontecerá até uma posição das autoridades do Estado e do Município, para que possam barrar a continuidade dos aumentos.

Para os organizadores, é necessário a criação de uma tabela de preços. Reclama que um quilo de carne está próximo a 50 bolivianos e em alguns estabelecimentos, está mais caro que no lado brasileiro.

O bloqueio não só se restringe às pontes, mas em vários pontos da cidade. A ação é apoiada pela maioria dos moradores e os organizadores pedem a compreensão de todos, inclusive dos brasileiros por quaisquer transtornos.

Foi destacado que o bloqueio é direcionado apenas aos veículos. A passagem pelas pontes está liberada para passar a pé e veículos oficiais, principalmente ambulâncias caso seja necessário.

Um dos sindicatos, o “5 de Mayo”, emitou um comunicado falando do protesto pedindo uma posição principalmente do Conselho Municipal para que possam obter uma resposta considerada favorável ao assunto.

Veja vídeos: