PMs convocados para reforçar segurança deixaram presídios em janeiro deste ano. Associação fala em baixa no efetivo por conta de casos suspeitos.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco

A Associação dos Policiais Penais do Acre está preocupada com a baixa no efetivo, após a confirmação de seis casos de servidores infectados com Covid-19. Outros 19 policiais, que estão com suspeita de contaminação por coronavírus, foram afastados e aguardam o resultado dos exames.