A Associação dos Municípios do Acre (Amac) é alvo de uma investigação do Ministério Público do Estado por suspeita de contratação de empregados sem concurso público, contratos irregulares e realização de compras sem licitação. A portaria com a instauração do procedimento preparatório foi publicada na edição de sexta-feira (5) do Diário Oficial do órgão.