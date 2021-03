Em um áudio que começou a circular em aplicativos de mensagens no início desta semana, o autor, em tom alarmista, diz que já existem 16 variantes do coronavírus circulando no Acre e que, por isso, o estado estaria na pior posição do país no combate ao vírus.

O autor diz ainda que a informação é confidencial e que só foi repassada para a alta cúpula do Governo do Estado. Ainda na mensagem, o emissor fala em 30 mortes por dia causada pelo vírus e aconselha as pessoas a estocarem comida, medida amplamente criticada por especialistas, pois pode influenciar o preço dos produtos e prejudicar quem tem menos condição financeira.

Procurado para comentar sobre o áudio, o médico infectologista Thor Dantas foi incisivo: é fake!

De acordo com o médico não há sequer a comprovação de uma única variante no estado. “Não existem nem 16 variantes circulando no mundo, muito menos 16 variantes no Acre. Não há comprovação nem da variante P1 no estado, pois os resultados dos exames, que são feitos pelo Instituo Evandro Chagas, ainda não chegaram”, disse.

Mesmo que novas variantes se espalhem, o médico afirma que não é isso que vai medir a gravidade da situação. “Quanto mais variantes mais grave a situação não tem nada a ver. É grave porque tem muitos casos acontecendo. Temos possivelmente essa nova variante que está se espalhando pelo Brasil, que é a P1, mas ainda não temos essa confirmação. Com relação a gravidade da situação é público, há uma situação de iminência de colapso em vários locais do país e aqui no Acre não é diferente”, finaliza.

