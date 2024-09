Árvore atinge táxi lotação na BR-317 e quase provoca tragédia; motorista estava sozinho no veículo

Um grave acidente envolvendo um táxi lotação foi registrado na BR-317, na noite de sábado (21), por volta das 19h30, no km 75 da estrada, no trecho que liga Assis Brasil a Brasiléia. O veículo, um Toyota Etios, foi atingido por um tronco de árvore que caiu repentinamente, levando o motorista a perder o controle e colidir com uma cerca de arame.

Felizmente, o motorista, Manoel Coimbra, estava sozinho no carro no momento do acidente. Segundo ele, o impacto foi causado por uma árvore que desabou sobre o carro enquanto ele dirigia de volta para Brasiléia, após deixar passageiros em Assis Brasil, na tríplice fronteira.

O jornal oaltoacre.com conseguiu falar via WhatsApp com Manoel Coimbra, que segundo ele, retornava da cidade de Assis Brasil, que fica distante cerca de 110km de Brasiléia. “Graças a Deus eu estava sozinho, senão poderia ter machucado os passageiros ou algo mais grave. Quando a árvore caiu, perdi o controle do carro e fui parar na cerca”, relatou Manoel, que saiu ileso do acidente, mas constatou que o veículo sofreu danos graves.

O taxista acredita que o forte vento na área pode ter causado a queda da árvore, e outras árvores apresentam sinais de corte. Ele pretende acionar as autoridades para investigar a possível causa do acidente e elaborar um laudo.

Manoel alertou para o risco de novos acidentes na região, ao observar outras árvores cortadas que podem cair sobre a estrada. O táxi lotação, um meio de transporte bastante utilizado no Alto Acre, ficou totalmente danificado após o incidente.

Comentários