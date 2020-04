Mais um acidente na BR 317 , por culpa indireta ou até mesmo direta do DNIT e dos órgãos que deveriam fiscalizar os serviços prestados, antes de efetuarem os pagamentos das faturas.

O jornal O ALTO ACRE publicou ontem e hoje, matéria em que mostra, fotograficamente, um acidente envolvendo duas carretas de grande porte, em que o motorista de uma delas ao desviar de um dos imensos buracos existentes na rodovia BR 317, trecho Araxá/Rio Branco, pela altura do km91, bem nas proximidades do canteiro de obras da empresa responsável, contratualmente, pela manutenção e conservação daquela via federal, chocou-se com outra carreta que vinha em sentido contrário. Erro do motorista sim, mas erro e grave, do DNIT que contratou e deveria fiscalizar, honestamente, os serviços executados, no prazo contratado, antes de efetuar os pagamentos.

As obras de conservação, manutenção da BR 317 já ultrapassam os oito anos, desde os primeiros serviços feitos direta ou indiretamente pelo DNIT.

Alguém, suponho, está sendo desonesto com o trato do erário público empregado naqueles serviços.

O contrato que norteia os trabalhos a serem ali realizados, que incluiu toda a extensão da BR 317, isto é, do entroncamento(corrente) sem Senador Guiomar até Assis Brasil, já teve alguns reajustes durante os anos que se arrastam as obras agora a cargo de empresa que nem placas coloca para que não vejam a porcaria técnica que fazem, mas que recebem o beneplácito, por conveniência ou não, dos responsáveis do DNIT.

Nos parece, salvo melhor juízo, que o Tribunal de Contas da União, a Procuradoria da República poderiam dar uma inspecionada nos serviços feitos e pagos com o nosso dinheiro, dinheiro de impostos, dinheiro suado, ganho com esforço e que não era para ser malbaratado como está sendo no caso dos trabalhos da BR 317.

Como cidadão, como brasileiro trabalhador e conhecendo um pouquinho dos seus direitos, responsabilizo o DNIT, através de seus dirigentes regionais, pelos danos que vêm sendo praticados ao erário público através das obras na BR 317.

*Sérgio B Quintanilha é advogado

