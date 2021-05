A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do 1° pelotão, em operação conjunta com a Polícia Civil nesta sexta-feira (30), por volta das 23h50min, realizou apreensão de entorpecente e uma arma de fogo na cidade de Manoel Urbano.

A apreensão se deu após os militares em patrulhamento de rotina avistarem dois indivíduos em atitude que fundava suspeita, sendo que um deles inclusive estava portando uma arma de fogo.

Os indivíduos ainda tentaram empreender fuga, contudo, foram impedidos pelo cerco policial, sendo que na abordagem foi localizado uma arma de fogo (escopeta) e entorpecente (maconha).

Frisar-se que, os dois indivíduos também são suspeitos de serem os autores de uma tentativa de homicídio, em datas anteriores, bem como, são suspeitos de integrarem organização criminosa.

Por essa fato, um menor de idade e um maior de idade foi apreendido e outro preso, sendo ambos levados à delegacia de Polícia de Manoel Urbano para lavratura dos procedimentos cabíveis.

