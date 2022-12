Argentinos esgotam passagens para assistir à final da Copa do Catar

OGol

Não é uma surpresa, na verdade já era mais do que esperado: Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. A confirmação do português no cargo se deu na manhã desta terça-feira (13), por meio das redes sociais do Rubro-negro.

Vitor Pereira, de 54 anos, foi o comandante do Corinthians em 2022 e substitui, curiosamente, Dorival Júnior, que o venceu na decisão da Copa do Brasil. A saída de Dorival foi oficializada pelo próprio treinador há menos de um mês, no dia 26 de novembro. À época, o nome de Dorival era especulado na seleção brasileira, enquanto o de Vitor Pereira já começava a ganhar força na gávea.

No Corinthians, além do vice da Copa do Brasil, Vitor Pereira chegou na semifinal do Campeonato Paulista, quando caiu para o São Paulo; nas quartas de final da Libertadores, quando caiu mais uma vez para Dorival; e foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o treinador conseguiu 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas ao longo de 64 jogos.

Fora do futebol brasileiro, Vitor Pereira trabalhou em Portugal, onde fez sucesso pelo Porto, e também acumula passagens vitoriosas pela Grécia (Olympiacos) e China (Shanghai SIPG). O treinador ainda trabalhou na Turquia (Fenerbahçe), Alemanha (TSV 1860 Munique) e Arábia Saudita (Al-Ahli Jeddah).

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

